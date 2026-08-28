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Суд лишил водительских прав состоящих на учёте у нарколога троих брянцев

2026, 28 августа 10:33
Суд лишил водительских прав состоящих на учёте у нарколога троих брянцев
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Суд лишил водительских прав состоящих на учёте у нарколога троих брянцев. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Сотрудники надзорного ведомства Брянской области выявили нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Трое жителей Почепского района страдают заболеваниями, связанными с употреблением алкоголя и наркотических средств. Они состоят на учёте у нарколога. При этом у граждан есть водительские удостоверение. Управление транспортными средствами любой категории при таких заболеваниях противопоказано.

Прокурор обратился с исковыми заявлениями в суд. Высшая инстанция прекратила действия права управления транспортными средствами данных граждан.

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