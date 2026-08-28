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Общество

Доступ в здание ДК в Дубровском районе закрыли после вмешательства прокуратуры

2026, 28 августа 09:29
Доступ в здание ДК в Дубровском районе закрыли после вмешательства прокуратуры
Источник фото

Доступ в здание бывшего дома культуры в Дубровском районе закрыли после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Сотрудники надзорного ведомства Дубровского района выявили нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности бесхозяйных и заброшенных строений.  На улице Центральной  в деревне Большая Островня расположено здание бывшего дома культуры. Они длительное время не эксплуатируется. При этом доступ к строению и внутрь него не ограничен. Это создает угрозу для жизни и здоровья граждан.

По требованию прокурора нарушения были устранены и доступ в здание закрыт.

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