Доступ в здание ДК в Дубровском районе закрыли после вмешательства прокуратуры

2026, 28 августа 09:29

Доступ в здание бывшего дома культуры в Дубровском районе закрыли после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Дубровского района выявили нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности бесхозяйных и заброшенных строений. На улице Центральной в деревне Большая Островня расположено здание бывшего дома культуры. Они длительное время не эксплуатируется. При этом доступ к строению и внутрь него не ограничен. Это создает угрозу для жизни и здоровья граждан.

По требованию прокурора нарушения были устранены и доступ в здание закрыт.