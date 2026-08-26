Обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей брянца суд отправил в СИЗО

2026, 26 августа 12:36

Обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей брянца суд отправил в СИЗО. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В преступлении подозревают 33-летнего жителя Почепского района.

По версии правоохранителей, мужчина под различными вымышленными предлогами выманивал деньги у жилец Почепа. Он получил более четырёх миллионов рублей за помощь в приумножении вкладов, с получением водительского удостоверения, покупкой и продажей недвижимости, осуществление ремонтных работ.

Мужчине предъявили обвинение. Суд отправил его в СИЗО. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.