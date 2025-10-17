Кражу 29 плиток шоколада из магазина раскрыли полицейские в Брянске

Рецидивиста, подозреваемого в краже 29 плиток шоколада из магазина, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились сотрудники сетевого магазина в Советском районе Брянска. Из торгового зала пропали 29 плиток шоколада стоимостью почти 6 000 рублей.

Участковые уполномоченные полиции быстро установили подозреваемого в хищении. 39-летний житель Брянского района не раз уже был судим.

Задержанный мужчина признался, что шоколадки вынес из магазина в пакете, а затем продал прохожим.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.