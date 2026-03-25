2026, 25 марта 08:11

Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники отдела уголовного розыска полиции раскрыли кражу женской сумки, принадлежащей 22-летней жительнице Бежицкого района города Брянска. Девушка лишилась документов, денег и серебряных украшений. Ущерб превысил 25 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что к хищению причастна 26-летняя уроженка города Клинцы. Женщина проникла в помещение женской раздевалки предприятий областного центра. Оттуда она и забрала чужую сумку. 5000 рублей, а также вырученные с продажи украшения деньги, фигурантка потратила.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Причиненный ущерб обвиняемая возместила.