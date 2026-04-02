Криминал

Кражу денег с банковской карты брянца раскрыли стражи порядка

2026, 02 апреля 18:32
Кражу денег с банковской карты брянца раскрыли стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию Брянска обратился 51-летний житель Бежицкого района. Со счёта заявителя пропали почти 18 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. 59-летний житель Брянска ранее уже был судим за имущественное преступление.

Фигурант пояснил, что познакомился с заявителем в общей компании. Он предложил распить алкогольные напитки вдвоем. В магазине подозреваемый попросил у потерпевшего банковскую карту для оплаты. Но назад не вернули, а убрал в свой карман.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

