Брянские танцоры завоевали две награды на чемпионате «Арзу-2026» в Туле

2026, 21 апреля 16:30
Брянские танцоры завоевали две награды на чемпионате «Арзу-2026» в Туле. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина

 

19 апреля в многофункциональном спортивном комплексе «Тулица» в городе Тула прошли чемпионат и первенство по танцевальному спорту «Арзу-2026». Участие в соревнования приняли танцоры из Рязани, Калуги, Курска, Московской области, Брянска, Липецка и Тулы. 

Регион успешно представили студии спортивного танца «Гранд» губернаторского дворца имени Юрия Гагарина Иван Кулькин и Анастасия Данилина. В европейской программе пара завоевала золотую медаль. А в латиноамериканской программе брянские танцоры стали вторыми.

