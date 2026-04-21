2026, 21 апреля 16:30

Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина

19 апреля в многофункциональном спортивном комплексе «Тулица» в городе Тула прошли чемпионат и первенство по танцевальному спорту «Арзу-2026». Участие в соревнования приняли танцоры из Рязани, Калуги, Курска, Московской области, Брянска, Липецка и Тулы.

Регион успешно представили студии спортивного танца «Гранд» губернаторского дворца имени Юрия Гагарина Иван Кулькин и Анастасия Данилина. В европейской программе пара завоевала золотую медаль. А в латиноамериканской программе брянские танцоры стали вторыми.