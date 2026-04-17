Нетрезвого мотоциклиста задержали полицейские в Брянске

2026, 17 апреля 11:36

Нетрезвого мотоциклиста задержали полицейские в Брянске на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ночью 11 апреля 2026 года сотрудники дорожно-патрульной службы в городе Брянске отсняли мотоцикл. За рулём оказался 19-летний парень. Прав у байкера не была. Кроме того, у водителя были признаки опьянения. Проходить освидетельствование он отказался.

На нарушителя инспекторы составили несколько административных материалов. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку.