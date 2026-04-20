Брянские теннисисты трижды поднялись на пьедестал почёта на первенстве ЦФО

2026, 20 апреля 13:39

Брянские теннисисты трижды поднялись на пьедестал почёта на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в теннисном центре города Брянска прошло первенство Центрального федерального округа по теннису. В соревнованиях участвовали более 50 теннисистов в возрасте до 15 лет из Москвы, Рязани, Ярославля, Воронежа, Курска, Смоленска и Брянской области.

Воспитанники брянской спортивной школы «Горизонт» показали высокий уровень мастерства. Среди юношей до 15 лет первое место занял Георгий Абушенко. Бронзовым призёром стала Любовь Коваль. В парном разряде среди девушек Любовь Коваль завоевала ещё одну бронзовую медаль.