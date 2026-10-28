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Брянский губернатор навестил в больнице пассажиров атакованного автобуса

2026, 28 октября 08:50
Брянский губернатор навестил в больнице пассажиров атакованного автобуса
Источник фото

Губернатор Брянской области навестил в больнице пассажиров автобуса, атакованного ВСУ на трассе в Клинцовском районе. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук побывал в больнице, где проходят лечение пассажиры автобуса, попавшего под атаку ВСУ. Нападение произошло 23 октября вблизи посёлка Халтурино Клинцовского района.  Автобус двигался по направлению Москва-Новозыбков. Одна женщина погибла. Три человека получили ранения.

Глава региона уточнил, что пострадавшие уже идут на поправку и скоро будут дома.

«Вместе с военными принимаем дополнительные меры по обеспечению безопасности наших жителей конкретно в районе происшествия и по всему региону», — подчеркнул Егор Ковальчук.

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