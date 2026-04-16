Кражу денег с утерянной банковской карты раскрыли брянские полицейские

2026, 16 апреля 18:17

Кражу денег с утерянной банковской карты раскрыли брянские полицеские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Севского района. Она потеряла свою банковскую карту. Когда женщины обнаружила пропажу, со счёта оказались списаны более 3000 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастна 31-летняя местная жительница. Она не раз уже была судима за кражи и неуплату алиментов.

Подозреваемую полицеские задрелаи. Она призналась, что найденной картой оплатила свои покупки в магазине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».