Дело об убийстве 14-летней давности рассмотрит брянский суд

2026, 14 апреля 16:41

Дело об убийстве 14-летней давности рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский областной суд рассмотрит уголовное дело об убийстве, совершенном группой общеопасным способом. Приговор выслушают четверо жителей города Клинцы.

По версии следствия, в 2014 году уроженец иностранного государства при переделк сфер влияния между представителями криминальной среды на территории Клинцов, Новозыбкова и Новозыбковского района решил устранить лидера противоборствующей преступной группировки. Он привлёк к убийству троих местных жителей.

17 декабря сообщники на похищенном автомобиле «ВАЗ-21150» приехали к дому потерпевшего. Они дождались, когда мужчина сядет в свою машину, а затем произвели из автомата Калашникова и другого огнестрельного оружия не менее 20 выстрелов. Потерпевший получил смертельные ранений головы, груди и живота. Угнанный автомобиль фигуранты сожгли в лесу.