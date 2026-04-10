Промышленность

Руководители брянских предприятий получили награды

2026, 10 апреля 10:31
Руководители брянских предприятий получили награды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

 

Накануне состоялось годовое собрание членов Брянской областной Ассоциации промышленников и предпринимателей — Регионального объединения работодателей. Генеральный директор Ассоциации Владимир Ивченков отчитался о результатах работы в 2025 году. Участники собрания также заслушали отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности и обсудили план работы.

В мероприятии приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель облдумы Валентин Суббот. 

«В целом прошлый год мы завершили с хорошими результатами, и в этом заслуга руководителей предприятий малого, среднего, крупного бизнеса и, конечно же, власти. Сегодня члены Ассоциации принимают все необходимые меры по наращиванию объемов производства, сотрудничеству с федеральными и региональными структурами, с белорусскими партнерами. Помогают воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. Взаимодействие между Правительством Брянской области и Ассоциацией ведется по многим направлениям — от совместных мероприятий, в том числе на федеральном, межрегиональном и международном уровне, до реализации новых инвестиционных проектов. 

Стратегические задачи для всех отраслей экономики — внедрение высоких технологий, искусственного интеллекта, наращивание выпуска товаров и услуг собственного производства. Это требование времени.

Желаю нашим промышленникам и предпринимателям успехов в выполнении стратегических задач, реализации новых проектов!» – подчеркнул Александр Богомаз.

Почетную грамоту губернатора Брянской области получили директор ООО «ТрубчевскГИПлес» Алексей Гришин, генеральный директор ООО «Экокремний» Святослав Лось и генеральный директор ОАО «Силуэт» Надежда Семченко. Почетную грамоту Российского союза промышленников и предпринимателей получил гендиректор Ассоциации Владимир Ивченков. 

Почетные грамоты Брянской областной Думы вручили  гендиректору АО «Навлинский завод «Промсвязь» Михаилу Синотину, гендиректору ОАО «Пищекомбинат Бежицкий» Сергею Машкову и управляющему директору АО «192-й Центральный завод железнодорожной техники» Алексею Тарасову.

