В Брянске готовятся отметить 40-летие Чернобыльской катастрофы

2026, 16 апреля 11:52

Одним из самых пострадавших регионов от взрыва атомной станции стала Брянская область. Радиоактивное облако в апреле 1986 года накрыло несколько районов. Население из десятков населенных пунктов было эвакуировано, а последствия трагедии до сих пор ощущаются на брянской земле.

Какие памятные мероприятия планируют к 40-летию аварии на ЧАЭС?

Брянские чернобыльцы уже вышли с инициативами к руководству города и области. В том числе нуждается в обновлении и реконструкции памятник «Жертвам Чернобыльской катастрофы», созданный известным скульптором-монументалистом Александром Ромашевским.

Об этом рассказали на интернет-ресурсе «Деснянская волна».