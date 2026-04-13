Брянская прокуратура пресекла фиктивное установление отцовства мигрантом

2026, 13 апреля 13:13
Брянская прокуратура пресекла фиктивное установление отцовства мигрантом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

 

Сотрудники прокуратуры Навлинского района выявили факт фиктивного установления отцовства иностранцем. Жительница Брянской области записала отцом своего ребёнка гражданина Таджикистана. За это она получила денежное вознаграждение. Воспитывать и содержать мальчика мигрант не планировал. Ему нужен был документ лишь для получения гражданства РФ.

Прокуратура обратилась с иском в суд. Высшая инстанция признала факт установления отцовства незаконным и потребовал аннулировать актовую запись органа ЗАГС. Решение не вступило в законную силу.

Читайте также

10-кратный чемпион мира провёл тренировку с брянскими таможенниками
13 апреля 12:08
10-кратный чемпион мира провёл тренировку с брянскими таможенниками
65-летие первого полёта человека в космос отметили в Брянске
13 апреля 11:47
65-летие первого полёта человека в космос отметили в Брянске
Турнир по спортивной акробатике собрал более двухсот спортсменов в Брянске
13 апреля 11:16
Турнир по спортивной акробатике собрал более двухсот спортсменов в Брянске

