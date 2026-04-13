Брянская прокуратура пресекла фиктивное установление отцовства мигрантом

2026, 13 апреля 13:13

Сотрудники прокуратуры Навлинского района выявили факт фиктивного установления отцовства иностранцем. Жительница Брянской области записала отцом своего ребёнка гражданина Таджикистана. За это она получила денежное вознаграждение. Воспитывать и содержать мальчика мигрант не планировал. Ему нужен был документ лишь для получения гражданства РФ.

Прокуратура обратилась с иском в суд. Высшая инстанция признала факт установления отцовства незаконным и потребовал аннулировать актовую запись органа ЗАГС. Решение не вступило в законную силу.