Брянская прокуратура пресекла фиктивное установление отцовства мигрантом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники прокуратуры Навлинского района выявили факт фиктивного установления отцовства иностранцем. Жительница Брянской области записала отцом своего ребёнка гражданина Таджикистана. За это она получила денежное вознаграждение. Воспитывать и содержать мальчика мигрант не планировал. Ему нужен был документ лишь для получения гражданства РФ.
Прокуратура обратилась с иском в суд. Высшая инстанция признала факт установления отцовства незаконным и потребовал аннулировать актовую запись органа ЗАГС. Решение не вступило в законную силу.