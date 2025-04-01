Кражу денег у пенсионерки раскрыли полицейские в Брянске

Кражу денег у пенсионерки в помещении СИЗО раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 70-летняя жительница Почепа. Из её кармана пропали 10 тысяч рублей, завернутые в целлофановый пакет.

Оперативники уголовного розыска за несколько часов выяснили, что к преступлению причастна ранее неоднократно судимая 37-летняя жительница Брянска.

Женщина пояснила, что вместе с потерпевшей была в комнате приёма передач в здании СИЗО. Она заметила в кармане пенсионерки деньги и незаметно их вытащила.

Деньги у злоумышленницы полицейские изъяли. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.