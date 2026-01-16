Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Кражу форели и колбасы из магазина раскрыли брянские полицейские

2026, 16 января 10:45
Кражу форели и колбасы из магазина раскрыли брянские полицейские
Жителя Брянска, подозреваемого в краже форели и колбасы из магазина, задержали участковые уполномоченные полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

В полицию обратился сотрудник магазин самообслуживания в Фокинском районе Брянске. Из торгового зала пропали нескольких кусков форели и колбасы на сумму около 3500 рублей.

Участковые уполномоченные полиции оперативно установили личность посетителя, подозреваемого в краже. 43-летний житель Бежицкого района не раз уже был судим. Мужчину задержали. Похищенные продукты он успел съесть. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

