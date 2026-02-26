Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские многодетные семьи могут потратить выплату за землю на любые нужды

2026, 26 февраля 14:28
Брянские многодетные семьи могут потратить выплату за землю на любые нужды. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

На заседании Брянской областной думы депутаты расширили возможности использования единовременной выплаты взамен земельного участка для многодетных семей региона. Раньше 300 тысяч рублей можно было использовать только на улучшение жилищных условий: покупку жилья или земли, погашение части ипотеки или первый взнос. Теперь семьи за эти деньги могут сделать ремонт или закрыть другие нужды семьи.

