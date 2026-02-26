Житель Клинцов получил срок за попытку сбыта марихуаны

Житель Клинцов получил срок за попытку сбыта марихуаны. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. На скамье подсудимых оказался 46-летний житель города Клинцы.

В июле 2025 года в фигурант купил наркотическое средство — каннабис. Запрещённое вещество он планировал продать. Преступление пресекли правоохранители. Наркотики изъяли из незаконного оборота.

Суд приговорил виновного к четырём с половиной годам в исправительной колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.