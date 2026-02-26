Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Житель Клинцов получил срок за попытку сбыта марихуаны

2026, 26 февраля 08:28
Житель Клинцов получил срок за попытку сбыта марихуаны
Источник фото

Житель Клинцов получил срок за попытку сбыта марихуаны. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. На скамье подсудимых оказался 46-летний житель города Клинцы. 

В июле 2025 года в фигурант купил наркотическое средство — каннабис. Запрещённое вещество он планировал продать. Преступление пресекли правоохранители. Наркотики изъяли из незаконного оборота.

Суд приговорил виновного к четырём с половиной годам в исправительной колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Дело о финансировании террористической организации рассмотрит Брянский суд
26 февраля 12:13
Дело о финансировании террористической организации рассмотрит Брянский суд
Юные брянские гандболисты выиграли турнир в Новочеркасске
26 февраля 11:57
Юные брянские гандболисты выиграли турнир в Новочеркасске
Выплата при поступлении на военную службу по контракту в Брянской области выросла
26 февраля 11:45
Выплата при поступлении на военную службу по контракту в Брянской области выросла

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14322) брянск (6812) ДТП (2688) ГИБДД (2216) прокуратура (2032) уголовное дело (1998) Александр Богомаз (1860) суд (1785) авария (1643) мчс (1498) коронавирус (1272) умвд (1038)