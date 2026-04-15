Брянские танцоры стали призёрами фестиваля «Гран При-2026» в Москве

2026, 15 апреля 17:14
Брянские танцоры стали призёрами фестиваля «Гран При-2026» в Москве. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.  

 

В городе Красногорск Московской области в минувшие выходные прошёл всероссийского фестиваля по бальным танцам «Гран При-2026». Участие в турнире приняли воспитанники студии спортивного танца «Гранд» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина Ярослав Полехин и Мария Макарова. 

В стандартном классе с четырьмя танцами брянские танцоры заняли второе место. Также пара стала седьмой в латиноамериканской программе.

