На участке трассы Брянск — Новозыбков — Трубчевск стартовал ремонт дороги

2026, 09 апреля 15:37

На участке трассы Брянск — Новозыбков — Трубчевск стартовал ремонт дороги. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Выгоничском районе стартовал ремонт участка автодороги «Брянск — Новозыбков» — Трубчевск. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит 5,3 километра трассы от поворота с федеральной автодороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь до развилки на Мякишево и Трубчевск.

В четверг, 9 апреля, рабочие начали укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия по одной полосе. Движения по другой половине проезжей части открыто для транспорта.