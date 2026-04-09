ЖКХ

2026, 09 апреля 15:37
На участке трассы Брянск — Новозыбков — Трубчевск стартовал ремонт дороги
На участке трассы Брянск — Новозыбков — Трубчевск стартовал ремонт дороги. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Выгоничском районе стартовал ремонт участка автодороги «Брянск — Новозыбков» — Трубчевск. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит 5,3 километра трассы от поворота с федеральной автодороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь до развилки на Мякишево и Трубчевск. 

В четверг, 9 апреля, рабочие начали укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия по одной полосе. Движения по другой половине проезжей части открыто для транспорта.

