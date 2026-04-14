ДТП

Две женщины пострадали в ДТП в Брянском районе в воскресенье

2026, 14 апреля 10:13
Две женщины пострадали в ДТП в Брянском районе в воскресенье. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

Утром 12 апреля на 43-м км автодороги Северо-западный обход г.Брянска в Брянском районе произошло ДТП. 54-летний водитель не справился с управлением автомобиля Hyundai Solaris. Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

56-летняя и 51-летняя пассажирки получили травмы. Старшую из пострадавших госпитализировали.

На водителя инспекторы составили административные материалы, в том числе за управление автомобилем со стёртым рисунком протектора.

