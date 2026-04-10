Пожары

Шашлыки, мангалы и сухая трава: МЧС напомнило брянцам правила безопасности перед тёплой неделей

2026, 10 апреля 15:48
На следующей неделе в Брянске ожидается до +17 градусов — а значит, начинается сезон не только субботников, но и первых пикников. МЧС воспользовалось моментом, чтобы напомнить: и костёр на участке, и мангал на природе требуют соблюдения чётких правил.

Мангал нельзя ставить ближе пяти метров от построек, под кронами деревьев и без очищенной площадки в радиусе двух метров. Разводить угли — только в закрытой металлической ёмкости без отверстий. Костёр на открытом воздухе допустим не ближе 50 метров от зданий и 100 метров от хвойного леса. При ветре сильнее 5 м/с — никакого огня вообще.

Актуальность этих правил подтверждает апрельская статистика: только в первые дни месяца пожарные ликвидировали 19 возгораний за одни сутки. Последствия беспечных «субботников» — уничтоженные постройки, сгоревшие автомобили и пострадавшие люди. В МЧС предупреждают: число штрафов и уголовных дел по итогам апреля вырастет.

Вызов спасателей — 112 с мобильного, 01 — со стационарного.

Источник – сайт АиФ-Брянск

