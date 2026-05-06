Кражу из частного домовладения за один день раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию с заявлением о краже обратилась жительница Дятьковского района. На территории её домовладения побывал вор. Взломавший сарай злоумышленник похитил водяной насос, тележку и металлические изделия.
В этот же день оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастна 58-летняя жительница района. Ранее она уже была судима за кражу.
Похищенное имущество стражи порядка у подозреваемой изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».