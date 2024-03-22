Кражу из дома в Брасовском районе раскрыли полицейские
Подозреваемого в краже велосипеда и приставки из дома в Брасовском районе задержали стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию о краже заявил 64-летний житель Брасовского района. Из его дома пропали велосипед и телевизионная приставка. Ущерб превысил 7000 рублей.
Оперативники уголовного розыска выяснили, что к хищению причастен 52-летний знакомый потерпевшего. Накануне они пили вместе дома у заявителя. Когда хозяин жилья уснул, приятель забрал приглянувшиеся ему вещи.
Мужчина дал признательные показания. Похищенное он вернул. Возбуждено уголовное дело.
Читайте также
Новости регионов
Год на посту
Что сделано Василием Анохиным за время руководства областью. 17 марта исполнился год, как Смоленский регион возглавляет Василий Анохин. Напомним, что до сентября 2023 году он руководил Смоленщиной в статусе временно исполняющего обязанности губернатора. А 20 сентября вступил в должность губернатора без приставки врио – по итогам выборов 8–10 сентября он заручился рекордной поддержкой избирателей – за него проголосовали более 86,6% смолян. Что изменилось за прошедший год? Поддержка