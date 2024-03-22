Кражу из дома в Брасовском районе раскрыли полицейские

Подозреваемого в краже велосипеда и приставки из дома в Брасовском районе задержали стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию о краже заявил 64-летний житель Брасовского района. Из его дома пропали велосипед и телевизионная приставка. Ущерб превысил 7000 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к хищению причастен 52-летний знакомый потерпевшего. Накануне они пили вместе дома у заявителя. Когда хозяин жилья уснул, приятель забрал приглянувшиеся ему вещи.

Мужчина дал признательные показания. Похищенное он вернул. Возбуждено уголовное дело.