Кражу из квартиры раскрыли стражи порядка в Новозыбковском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился житель Новозыбковского района. За несколько часов отсутствия из его квартиры пропали телевизор, дрель и электролобзик. Ущерб составил почти 10 тысяч рублей.
Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастна знаком вы я потерпевшего. 28-летняя женщина уже была судима за истязание. Подозреваемая воспользовалась свободным доступом в чужое жилье. Технику она сдала в ломбард.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».