Криминал

Кражу из квартиры раскрыли стражи порядка в Новозыбковском районе

2026, 08 апреля 10:13
Кражу из квартиры раскрыли стражи порядка в Новозыбковском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию обратился житель Новозыбковского района. За несколько часов отсутствия из его квартиры пропали телевизор, дрель и электролобзик. Ущерб составил почти 10 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастна знаком вы я потерпевшего. 28-летняя женщина уже была судима за истязание. Подозреваемая воспользовалась свободным доступом в чужое жилье. Технику она сдала в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

 

