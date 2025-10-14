Город32

Кражу музыкальной колонки раскрыли стражи порядка в Дятьково

2025, 14 октября 17:44 Происшествия
Рецидивиста, подозреваемого в краже музыкальной колонки из магазины раскрыли стражи порядка в Дятьково. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию поступила информация о краже из магазина цифровой и бытовой техники в Дятьково. Из торгового зала пропала музыкальная колонка. Ущерб превысил 12 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к хищению причастен ранее судимый 42-летний житель района.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

