Кражу музыкальной колонки раскрыли стражи порядка в Дятьково

Рецидивиста, подозреваемого в краже музыкальной колонки из магазины раскрыли стражи порядка в Дятьково. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступила информация о краже из магазина цифровой и бытовой техники в Дятьково. Из торгового зала пропала музыкальная колонка. Ущерб превысил 12 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к хищению причастен ранее судимый 42-летний житель района.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.