Криминал

Кражу денег со счёта раскрыли полицейские в Навлинском районе

2025, 02 декабря 10:58
Кражу денег со счёта раскрыли полицейские в Навлинском районе
Кражу денег со счёта раскрыли полицейские в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию обратилась жительница Навлинского района. С банковского счёта женщины пропали 24 тысячи рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что недавно заявительница просила своего знакомого помочь настройкой мобильного телефона. Ранее судимый 18-летний житель Навли злоупотребил доверием приятельницы. Через банковское приложение он перевёл деньги на свой счёт. 

Фигуранту предъявили обвинение в краже. Ущерб он возместил. 

