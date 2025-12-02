Кражу денег со счёта раскрыли полицейские в Навлинском районе

2025, 02 декабря 10:58

Кражу денег со счёта раскрыли полицейские в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Навлинского района. С банковского счёта женщины пропали 24 тысячи рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что недавно заявительница просила своего знакомого помочь настройкой мобильного телефона. Ранее судимый 18-летний житель Навли злоупотребил доверием приятельницы. Через банковское приложение он перевёл деньги на свой счёт.

Фигуранту предъявили обвинение в краже. Ущерб он возместил.