Кражу питбайка за сутки раскрыли брянские стражи порядка

Подозреваемого в краже питбайка у подростка за сутки задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции обратился 47-летний житель Бежицкого района Брянска. Стротуара на пересечении улиц Молодой Гвардии и Медведева пропал питбайк его сына.

Оперативники уголовного розыска, за сутки установили личность подозреваемого в краже. К 31-летнему Брянску полицейские пришли домой. Похищенный питбайк он прятал у себя в квартире. В поле зрения правоохранителей мужчина до этого момента не попадал.

Подозреваемый пояснил, что собирался пользоваться транспортом. Питбайк полицейские изъяли.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».