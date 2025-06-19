Кражу продуктов и шампуня на 7000 рублей раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в кражу продуктов и шампуня на 7000 рублей задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились сотрудники сетевого магазин в Фокинском районе Брянска. Из торгового зала пропали продукты и средства личной гигиены на более чем 7000 рублей.

Полицейские выяснили, что к хищению причастен ранее судимый 42-летний житель города. Кофе, колбасу и шампунь он оставил себе.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».