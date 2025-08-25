Кражу продуктов из магазина раскрыли полицейские в Брянске

Ранее судимого брянца, подозреваемого в краже продуктов из магазина, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились сотрудники магазина самообслуживания в Бежицком районе Брянска. Из торгового зала пропали продукты стоимостью более 7 000 рублей.

Один из покупателей положил в корзинку куриное филе, сэндвичи, готовые блюда японской кухни и четыре бутылки вина. Около камеры хранения он переложил продукты в пакет и ушёл.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого. 33-летний уроженец Унечского района ранее уже был судим. Мужчина признался, что похищенные продукты и алкоголь употребил за ужином. Возбуждено уголовное дело.