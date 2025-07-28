Кражу продуктов на 40 тысяч рублей раскрыли полицейские в Клинцах

Рецидивиста, подозреваемого в краже продуктов на 40 тысяч рублей, задержали полицейские в Клинцах. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились работники магазина самообслуживания, расположенного в Клинцах. Из торгового зала пропали продукты на более чем 40 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен уже судимый за кражу 36-летний житель Клинцовского района. В течение полутора месяцев мужчина незаметно выносил продукты из торговой точки.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.