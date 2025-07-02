Кражу смартфона по горячим следам раскрыли брянские стражи порядка

По горячим следам участковые уполномоченные полиции установили подозреваемую в краже. 19-летняя жительница Суража ранее в поле зрения правоохранительных органов не попала. Чужой гаджет полицейские у неё изъяли.

Первая работа Учреждения здравоохранения региона пополнились молодыми профессионалами – ещё 20 человек трудоустроены в медицинских организациях – все они завершили целевое обучение в 2024 году. Каждому из специалистов перечислена единовременная выплата в рамках региональных мер поддержки «Ежегодно 100 тысяч рублей получают фельдшеры и медсёстры со средним медицинским образованием, работающие на станциях «Скорой медицинской помощи», 200 тысяч рублей

Для активных и инициативных В регионе появится больше возможностей для развития и раскрытия потенциала молодёжи – Смоленщина получит почти 127 млн рублей из федерального бюджета на создание молодёжного центра «Витамин» в Вязьме и молодёжного пространства «Энергия» в Гагарине в 2026 году. Об этом стало известно по результатам конкурса «Регион для молодых», вошедшего в нацпроект «Молодёжь и дети». Хорошей новостью

Ключи от новой жизни До конца года за счёт регионального бюджета приобретут 279 квартир для детей-сирот в 25 муниципальных округах и ещё 16 квартир – на федеральные средства (в Смоленском, Починковском и Кардымовском округах). Об этом сообщил губернатор Василий Анохин по итогам заседания Правительства области, на котором обсуждался вопрос обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «Понимаю,

Даёшь, молодёжь! Как регион сотрудничает с РБ по воспитанию подрастающего поколения? Губернатор Василий Анохин принял участие в пленарной сессии «Молодёжь России и Белоруссии – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства» – мероприятие было организовано в рамках XII Форума регионов соседних государств, который прошёл 25–27 июня в Нижнем Новгороде. Смоленщина накопила богатый опыт взаимодействия с РБ –

«Дорогами Победы»: Смоленск – в центре внимания Столица региона стала частью автопробега, приуроченного к 80‑летию Победы в Великой Отечественной вой­не. Смоленск стал значимой остановкой в рамках автопробега «Дорогами Победы», посвященного 80‑летию Великой Победы. Город-герой радушно встретил делегации из Санкт-­Петербурга (Ленинграда), Волгограда (Сталинграда) и Севастополя. Традиционным хлебом-­солью и народной песней Смоленщина приветствовала участников акции, инициированной Заксобранием Санкт-­Петербурга. Впервые автопробег вышел на международный уровень, связав Россию и Белоруссию. Акция, связавшая