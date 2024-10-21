Кражу телефона на детской площадке раскрыли брянские полицейские

Подозреваемую в краже телефона у ребёнка на детской площадке задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились родители школьника. Мальчик гулял с друзьями на детской площадке в Володарском районе Брянска. Свою поясную сумку с телефоном он оставил на скамейке. На прежнем месте он своё имущество не нашёл. Ущерб составил 9 500 рублей.

Полицейские установили подозреваемую в краже. 22-летняя безработная жительница Брянска призналась в преступлении. Она пояснила, что сумку выбросила, а телефон сдала в ломбард. Гаджет полицейским удалось вернуть.

Фигурантке полицейские предъявили обвинение в краже.