Кражу телефона на пляже раскрыли правоохранители в Брянске

Брянские правоохранители задержали подозреваемого в краже телефона на пляже. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 42-летний житель Брянска. На пляже в Бежицком районе у него пропал телефона стоимостью более 16 тысяч рублей

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался безработный 27-летний житель областного центра. Найденный чужой смартфон злоумышленник сдал телефон в ломбард, выручив 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявили обвинение. Похищенное имущество полицейские вернули владельцу.