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Криминал

Кражу трёх бутылок крепкого алкоголя из магазина раскрыли стражи порядка в Брянске

2026, 17 сентября 09:03
Кражу трёх бутылок крепкого алкоголя из магазина раскрыли стражи порядка в Брянске
Источник фото

Кражу трёх бутылок крепкого алкоголя из магазина раскрыли стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился администратор магазина самообслуживания в Советском районе Брянска. Из торгового зала пропали три бутылки водки стоимостью порядка 3000 рублей. К хищению оказался причастен один из посетителей. 

Правоохранители задержали подозреваемого. 34-летний уроженец Унечского района ранее уже был судим. Похищенный алкоголь он успел выпить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Рецидивист находится под подпиской о невыезде до суда.

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