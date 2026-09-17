Кражу трёх бутылок крепкого алкоголя из магазина раскрыли стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился администратор магазина самообслуживания в Советском районе Брянска. Из торгового зала пропали три бутылки водки стоимостью порядка 3000 рублей. К хищению оказался причастен один из посетителей.
Правоохранители задержали подозреваемого. 34-летний уроженец Унечского района ранее уже был судим. Похищенный алкоголь он успел выпить.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Рецидивист находится под подпиской о невыезде до суда.