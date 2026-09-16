Тепловоз столкнулся с автомобилем на переезде в Жуковском районе

2026, 16 сентября 16:36

Тепловоз столкнулся с автомобилем на переезде в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Днём 15 сентября в Жуковском районе на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона 6 км «Жуковка — Клетня» произошло ДТП. 69‑летний мужчина за рулём автомобиля Honda H‑RV проигнорировал запрещающий сигнал светофорной и звуковой сигнализации и не убедился в отсутствии приближающегося поезда. Легковушка выехала на переезд, где в неё врезался тепловоз.

Водитель автомобиля получил тяжёлые травмы. Его госпитализировали. В обстоятельства дорожно-транспортного происшествия разбираются правоохранители.