Тепловоз столкнулся с автомобилем на переезде в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Днём 15 сентября в Жуковском районе на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона 6 км «Жуковка — Клетня» произошло ДТП. 69‑летний мужчина за рулём автомобиля Honda H‑RV проигнорировал запрещающий сигнал светофорной и звуковой сигнализации и не убедился в отсутствии приближающегося поезда. Легковушка выехала на переезд, где в неё врезался тепловоз.
Водитель автомобиля получил тяжёлые травмы. Его госпитализировали. В обстоятельства дорожно-транспортного происшествия разбираются правоохранители.