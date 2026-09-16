Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Тепловоз столкнулся с автомобилем на переезде в Жуковском районе

2026, 16 сентября 16:36
Тепловоз столкнулся с автомобилем на переезде в Жуковском районе
Источник фото

Тепловоз столкнулся с автомобилем на переезде в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Днём 15 сентября в Жуковском районе на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона 6 км «Жуковка — Клетня»  произошло ДТП.  69‑летний мужчина за рулём автомобиля Honda H‑RV проигнорировал запрещающий сигнал светофорной и звуковой сигнализации и не убедился в отсутствии приближающегося поезда. Легковушка выехала на переезд, где в неё врезался тепловоз. 

Водитель автомобиля получил тяжёлые травмы. Его госпитализировали. В обстоятельства дорожно-транспортного происшествия разбираются правоохранители. 

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Первый Центр «Движения Первых» открыли в Брянске
17 сентября 11:47
Первый Центр «Движения Первых» открыли в Брянске
Брянский ансамбль завоевал два диплома международного фестиваля
17 сентября 11:35
Брянский ансамбль завоевал два диплома международного фестиваля
Полицейские задержали подозреваемого в краже денег с карты рецидивиста в Брянске
17 сентября 10:43
Полицейские задержали подозреваемого в краже денег с карты рецидивиста в Брянске

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16518) брянск (7226) ДТП (2871) ГИБДД (2438) прокуратура (2187) уголовное дело (2137) Александр Богомаз (1998) суд (1811) авария (1727) мчс (1581) коронавирус (1272) дороги (1149)