Брянские следователи возбудили дело о мошенничестве при получении соцпомощи

2026, 10 сентября 15:32

Брянские следователи возбудили дело о мошенничестве при получении соцпомощи. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры Почепского района выявили нарушение законодательства при реализации социальных контрактов. 44-летний житель Почепа стал участником программы поддержки малоимущих. Он получил соцпомощь на развитие подсобного хозяйства. 200 тысяч рублей мужчина должен был потратить на покупку коровы, телёнка, пиломатериалов и шифера. Но выплатой он распорядился по своему.

По материалам прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.