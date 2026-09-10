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Криминал

Брянские следователи возбудили дело о мошенничестве при получении соцпомощи

2026, 10 сентября 15:32
Брянские следователи возбудили дело о мошенничестве при получении соцпомощи
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Брянские следователи возбудили дело о мошенничестве при получении соцпомощи. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Сотрудники прокуратуры Почепского района выявили нарушение законодательства при реализации социальных контрактов. 44-летний житель Почепа стал участником программы поддержки малоимущих. Он получил соцпомощь на развитие подсобного хозяйства. 200 тысяч рублей мужчина должен был потратить на покупку коровы, телёнка, пиломатериалов и шифера. Но выплатой он распорядился по своему.

По материалам прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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