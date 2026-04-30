Житель Суземки получил условный срок за незаконное хранение наркотиков

2026, 30 апреля 14:40

Житель Суземки получил условный срок за незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном хранении наркотических веществ. На скамье подсудимых оказался 44-летний житель Суземского района.

В сентябре 2025 года фигурант собрал дикорастущее наркотикосодержащее растение и хранил у себя дома для личного потребления. В декабре 2025 года полицейские при обыске изъяли из незаконного оборота 46 граммов наркотического вещества и 1,2 кг частей наркотикосодержащего растения.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы и оштрафовал на 50 тысяч рублей.