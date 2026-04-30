Нетрезвого подростка за рулём иномарки задержали полицейские в Мглинском районе

2026, 30 апреля 13:55

Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В ночь с 29 на 30 апреля в селе Луговой в Мглинском районе на улице Ленина сотрудники дорожно-патрульной службы задержали автомобиль Nissan Juke. Водитель не выполнил требование сотрудников полиции об остановке.

За рулём оказался 17-летний юноша. У него были явные признаки алкогольного опьянения. Нетрезвое состояние подтвердило медицинское освидетельствование.

На нарушителя инспекторы составили несколько административных материалов. Иномарку отправили на штрафную стоянку. Также ответственность за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему соответствующего права, грозит родителям подростка.