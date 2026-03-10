Дело об оставленной гранате в торгово-развлекательном центре Дятьково рассмотрел суд

2026, 10 марта 13:26

Дело об оставленной гранате в торгово-развлекательном центре Дятьково рассмотрел суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд в городе Дятьково рассмотрел уголовное дело о хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства. На скамье подсудимых оказался 65-летний житель посёлка Ивот.

Фигурант нашёл в лесу гранату времен Великой Отечественной войны РГД-33 и 14 граммов взрывчатого вещества тротила. 8 октября прошлого года мужчина оставил опасные находки в мужском туалете в ТРЦ «Кристалл» города Дятьково. Гранату и тротил обнаружили сотрудники магазина

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам в колонии и штрафу в 30 тысяч рублей. Решение не вступил в законную силу.