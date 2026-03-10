Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Дело об оставленной гранате в торгово-развлекательном центре Дятьково рассмотрел суд

2026, 10 марта 13:26
Дело об оставленной гранате в торгово-развлекательном центре Дятьково рассмотрел суд
Источник фото

Дело об оставленной гранате в торгово-развлекательном центре Дятьково рассмотрел суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд в городе Дятьково рассмотрел уголовное дело о хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства. На скамье подсудимых оказался 65-летний житель посёлка Ивот. 

Фигурант нашёл в лесу гранату времен Великой Отечественной войны РГД-33 и 14 граммов взрывчатого вещества тротила. 8 октября прошлого года мужчина оставил опасные находки в мужском туалете в ТРЦ «Кристалл» города Дятьково. Гранату и тротил обнаружили сотрудники магазина

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам в колонии и штрафу в 30 тысяч рублей. Решение не вступил в законную силу.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские волейболистки стали бронзовыми призёрами чемпионата России
10 марта 18:29
Брянские волейболистки стали бронзовыми призёрами чемпионата России
Брянский полицейский награжден медалью МЧС России за спасение женщины
10 марта 17:41
Брянский полицейский награжден медалью МЧС России за спасение женщины
Лжебанкиры обманули четверых брянцев за неделю
10 марта 16:32
Лжебанкиры обманули четверых брянцев за неделю

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14435) брянск (6840) ДТП (2695) ГИБДД (2229) прокуратура (2044) уголовное дело (2009) Александр Богомаз (1884) суд (1786) авария (1645) мчс (1504) коронавирус (1272) умвд (1041)