Кражу выручки из магазина раскрыли полицейские в Брянске

Продавца, подозреваемого в краже выручки из магазина, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился директор магазина в Фокинском районе Брянска. При проведении инвентаризации в торговой точке вскрылась недостача в 47 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к краже денег причастна 30-летняя продавец магазина. Женщина пояснила, что пошла на преступление, чтобы поправить материальное положение.

Ущерб подозревая возместила. Фигурантке предъявлено обвинение в совершении кражи. Уголовное дело рассмотрит суд.