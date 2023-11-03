Кражу запчастей от асфальтоукладчика раскрыли брянские полицейские

Кражу запчастей от асфальтоукладчика на 570 тысяч рублей раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На 101 км автодороги «Брянск-Новозыбков» в период проведения дорожных работ произошла кража. Ночью неизвестный злоумышленник демонтировал и унёс запчасти от асфальтоукладчика. Дорожно-строительная организация оценила ущерб в 578 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили причастность к преступлению 46-летнего жителя Брянского района. Мужчина уже неоднократно был судим за кражи.

Детали подозреваемый продал знакомому. Полицейским удалось изъять и вернуть похищенное законному владельцу.

Уголовное дело направлено в Почепский районный суд. Фигурант ожидает решения под стражей.