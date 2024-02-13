Кражу золота из дома пенсионерки раскрыли брянские полицейские

Кражу золотых украшений на 250 тысяч рублей из дома пенсионерки раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 71-летняя жительница Дятьковского района. Из дома пенсионерки исчезли золотые украшения, стоимостью около 251 тысяч рублей.

Под подозрение попала представившаяся медработников женщина. Они приходила к пенсионерке и предложила провести медосмотр. Полицейские задержали 31-летнюю жительницу Карачевского района. Злоумышленница призналась, что смогла отвлечь хозяйку дома и забрала из шкафа ювелирные изделия. Похищенное стражи порядка изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».