Брянские полицейские изъяли почти 3,4 кг взрывчатых веществ в рамках операции «Арсенал»

2025, 05 декабря 12:32

Брянские полицейские изъяли почти 3,4 кг взрывчатки в рамках операции «Арсенал» за два дня. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Двое суток правоохранители проводили в Брянской области оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Стражи порядка выявили 17 фактов, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, в том числе времён Великой Отечественной войны. Возбуждено два уголовных дела. Трое граждан сдали оружие и боеприпасы добровольно.

Из незаконного оборота всего изъято полицейские четыре единицы гладкоствольного оружия, 13 частей к оружию, почти 3,4 килограмма взрывчатых веществ и свыше 740 боеприпасов.