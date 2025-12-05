Брянские полицейские изъяли почти 3,4 кг взрывчатки в рамках операции «Арсенал» за два дня. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Двое суток правоохранители проводили в Брянской области оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Стражи порядка выявили 17 фактов, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, в том числе времён Великой Отечественной войны. Возбуждено два уголовных дела. Трое граждан сдали оружие и боеприпасы добровольно.
Из незаконного оборота всего изъято полицейские четыре единицы гладкоствольного оружия, 13 частей к оружию, почти 3,4 килограмма взрывчатых веществ и свыше 740 боеприпасов.