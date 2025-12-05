Два водителя пострадали в ДТП на трассе в Брянском районе

2025, 05 декабря 11:51

Два водителя пострадали в ДТП на трассе в Брянском районе накануне вечером. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла накануне на 135-м км автомобильной дороги федерального значения «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе. 25-летний мужчина за рулём автомобиля Mitsubishi Galant, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Skoda Octavia. 26-летний водитель ехал по главной дороге. При столкновении оба мужчины получили травмы. Их оставили в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.