Брянцы перестали бояться ВИЧ-тестов

2025, 03 декабря 12:46

Студенты медицинского предуниверсария имени Сеченова устроили в День борьбы с ВИЧ своеобразный марафон здоровья в центре Брянска. Вместе с активистами Красного Креста они предлагали желающим пройти экспресс-тест на ВИЧ прямо на улице.

«Смотрите сами — отношение кардинально поменялось, — рассказывает Дмитрий Корнилов, член брянского президиума Российского Красного Креста. — Раньше эта тема была настоящим табу, наши волонтеры работали практически в пустоте. Сейчас совсем другая картина: люди сами проявляют инициативу, задают вопросы. Особенно приятно видеть, как молодое поколение без стеснения обсуждает вопросы здоровья и разбивает старые мифы».

За четверть века Российский Красный Крест выстроил продуманную схему работы. Первый этап — обследование и просвещение, второй — помощь в получении медпомощи, третий — всесторонняя поддержка. Только в 2025-м психологи организации провели свыше 15 тысяч бесед.

Цифры показывают: методика работает. Доля пациентов, которые придерживаются лечения, выросла с 50% до 72%. По Брянщине статистика тоже радует — заболеваемость снизилась на 14,5%.

Источник – сайт КП-Брянск