Студенты медицинского предуниверсария имени Сеченова устроили в День борьбы с ВИЧ своеобразный марафон здоровья в центре Брянска. Вместе с активистами Красного Креста они предлагали желающим пройти экспресс-тест на ВИЧ прямо на улице.
«Смотрите сами — отношение кардинально поменялось, — рассказывает Дмитрий Корнилов, член брянского президиума Российского Красного Креста. — Раньше эта тема была настоящим табу, наши волонтеры работали практически в пустоте. Сейчас совсем другая картина: люди сами проявляют инициативу, задают вопросы. Особенно приятно видеть, как молодое поколение без стеснения обсуждает вопросы здоровья и разбивает старые мифы».
За четверть века Российский Красный Крест выстроил продуманную схему работы. Первый этап — обследование и просвещение, второй — помощь в получении медпомощи, третий — всесторонняя поддержка. Только в 2025-м психологи организации провели свыше 15 тысяч бесед.
Цифры показывают: методика работает. Доля пациентов, которые придерживаются лечения, выросла с 50% до 72%. По Брянщине статистика тоже радует — заболеваемость снизилась на 14,5%.
Источник – сайт КП-Брянск