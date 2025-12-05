Брянские стражи порядка раскрыли кражу мобильного телефона

2025, 05 декабря 10:10

Брянские стражи задержали жительницу областного центра, подозреваемую в краже чужого мобильного телефона. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 53-летняя жительница Володарского района Брянска. Около сквера имени Ленина женщина потеряла свой мобильный телефон. Найти гаджет самостоятельно она не смогла. Ущерб составил около 6500 рублей.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемую в хищении. 34-летняя жительница города ранее в поле зрения правоохранителей не попадала.

Женщина заметила чужой телефон на дороге возле бордюра чужой мобильный телефон. Он не стала относить его в ближайший пункт полиции, а оставила себе.

Стражи порядка вернули гаджет законной владелице. Фигурантке предъявили обвинение в краже.