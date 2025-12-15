Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Кражу двух холодильников из общежития раскрыли полицейские в Брянске

2025, 15 декабря 09:38
Кражу двух холодильников из общежития раскрыли полицейские в Брянске
Источник фото

Подозреваемого в краже двух холодильников из общежития задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась 45-летняя жительница Брянска. Из её комнаты в общежитии  на территории Володарского района пропали два холодильника и столовые приборы. Ущерб составил почти 11 тысяч рублей.

Сотрудники районного отдела полиции установили подозреваемого в краже. 47-летний жилец того же общежития признался, что сдал похищенное в пункт приема металлолома. Деньги с продажи он потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

 

Метки: , ,

Читайте также

Брянская теннисистка завоевала «бронзу» в Саратове
15 декабря 12:36
Брянская теннисистка завоевала «бронзу» в Саратове
Женщина погибла на пожаре в жилом доме в Брасовском районе
15 декабря 11:33
Женщина погибла на пожаре в жилом доме в Брасовском районе
Брянские каратисты привезли свыше 30 медалей из Тамбова
15 декабря 10:44
Брянские каратисты привезли свыше 30 медалей из Тамбова

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13615) брянск (6690) ДТП (2630) ГИБДД (2151) прокуратура (1984) уголовное дело (1929) суд (1774) Александр Богомаз (1733) авария (1615) мчс (1434) коронавирус (1272) умвд (986)