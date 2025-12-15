Кражу двух холодильников из общежития раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в краже двух холодильников из общежития задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 45-летняя жительница Брянска. Из её комнаты в общежитии на территории Володарского района пропали два холодильника и столовые приборы. Ущерб составил почти 11 тысяч рублей.

Сотрудники районного отдела полиции установили подозреваемого в краже. 47-летний жилец того же общежития признался, что сдал похищенное в пункт приема металлолома. Деньги с продажи он потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.