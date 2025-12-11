Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Дело о мошенничестве при капремонте домов в Дятьковском районе возбудили следователи

2025, 11 декабря 13:47
Дело о мошенничестве при капремонте домов в Дятьковском районе возбудили следователи. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве во время капитального ремонта многоквартирных домов. Преступление выявили сотрудники прокуратуры при проверке. 

Правоохранители выяснили, что в 2022 году подрядная организация ремонтировала внутридомовые инженерные системы газоснабжения дома № 24 на улице Керамической в посёлке Березино Дятьковского района. Специалисты выполнили не все предусмотренные проектно-сметной документацией работы. Заказчику предоставили акты, содержащие недостоверные сведения об объеме работ. Ущерб превысил 350 тысяч рублей. 

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.

